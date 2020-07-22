Энергетика
ПРАЙМЦена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.
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Происшествия
Установлена личность взявшего в заложники правоохранителя в Полтаве
Ранее в украинской Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского, но согласился поменять удерживаемого на начальника управления уголовного розыска главного управления нацполиции Полтавской области.
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество
Мишустин назвал непростым процессом свое лечение от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не знает, как заразился коронавирусом и что выздоравливал он непросто.
Rambler News Service 05:45
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейская компания опубликовала изображение, которое именуется «первым официальным эскизом» кроссовера Sonet.
За рулем 06:35
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Игры
В Сети появились новые геймплейные видео Star Wars: Squadrons
В YouTube были опубликованы новые геймплейные видео Star Wars: Squadrons. Посмотреть видео можно на канале Games Informer в YouTube.
Чемпионат 05:55
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:19
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Происшествия
Вандалы повредили памятник «Полуторке» на Дороге жизни в Ленобласти
Российская газета 06:11
Футбол
Ещенко предложил болельщикам «Спартака» потратить деньги на медведей
Ещенко показал свою футболку с завуалированным оскорблением в адрес гендиректора «Зенита» Александра Медведева после матча с питерцами.
ProstoProSport 06:26
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу активов
Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем, сообщили в пресс-службе банка.
Коммерсантъ 06:23
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Происшествия
На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Здоровье
Гусев анонсировал продолжение смягчения ограничений в Воронеже
По итогам обсуждения губернатор поручил к концу месяца подготовить отчет о количестве больниц и отделений, которые вернулись к плановой профильной работе.
Обозреватель Врн вчера в 16:27
Игры
Утечка: Microsoft случайно опубликовала новые скриншоты и детали потустороннего хоррора The Medium
3DNews 03:18
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Политика
Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке
В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
Общество
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21
Происшествия
В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН
Следственные органы Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН по региону в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 06:41
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Экономика
ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону
В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан.
Российская газета 05:23
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19