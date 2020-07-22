Энергетика
ПРАЙМЦена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.
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Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Календарь чемпионата еще не утвержден. Но определена дата матча за Суперкубок. Он пройдет 7 августа в Москве, на армейском стадионе.
Вести.Ru 11:25
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Общество
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда.
РБК 11:19
Политика
Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений
9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения утратили актуальность.
Lenta.ru 10:51
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
РИА Новости 09:43
Общество
Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Общество
Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется
Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 10:19
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
ToDay News Ufa 01:50
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Игры
В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru вчера в 15:16
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
Происшествия
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта
Российская газета 10:47
Общество
Девять выпускников школ Марий Эл сдали ЕГЭ на 100 баллов
Выпускники Марий Эл успешно справляются с заданиями Единого государственного экзамена.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:40
Экономика
Сбербанк сообщил о выходе потребительского спроса в России на плато
В целом, как сообщают аналитики, потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления.
РБК 01:00
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
МВД объявило в международный розыск Ренато Усатого
По словам собеседника агентства, министерство внутренних дел России пошло на такой шаг для того, чтобы в дальнейшем передать материалы на молдавского бизнесмена и политика в Интерпол.
Говорит Москва 11:01
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Общество
В Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Звездным войнам»
Пользователи обнаружили в игровом мире Cyberpunk 2077 отсылку к франшизе «Звездные войны».
Cyber.sports.ru 09:29