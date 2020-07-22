Энергетика
ПРАЙМЦена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.
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Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:19
Политика
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Политика
Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
Интерфакс 05:13
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
Происшествия
В России задержаны 22 члена террористической ячейки
Силовыми структурами в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 участника ячейки запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
RT на русском 06:37
Политика
Володин сделал замечание Зюганову и не согласился с критикой Кремля
Не соглашусь с вами в отношении действий администрации.
News.ru вчера в 11:20
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Происшествия
Подозреваемым в захвате заложника в Полтаве оказался ранее судимый
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 13:03 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в захвате в заложники полковника полиции в украинском городе Полтава, имеет судимость.
REGNUM 06:03
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Армия и оружие
«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка
Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
ФАН 21 июля в 07:06
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил об уходе из команды пяти футболистов. Об этом сообщает «RT на русском».
Моя Москва.онлайн 04:36
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 21 июля в 14:42
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам заключения
Обвинение просит 15 лет заключения для главы карельского «Мемориала» Ануфриев уточнил, что ещё не получил на руки приговор.
Право.ру вчера в 08:46
Футбол
«Арсенал» представил домашнюю форму на следующий сезон
Спорт-Экспресс 05:11
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Политика
Байден назвал Трампа первым президентом-расистом в истории США
Московский Комсомолец 04:24
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Происшествия
В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН
Следственные органы Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН по региону в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 06:41
Общество
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 06:16
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Эксперт предсказывает доллару скорый катастрофический обвал уже в 2020 году, и поэтому рекомендует вкладываться в евро, швейцарские франки, монетарное золото.
ToDay News Ufa 05:24
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Политика
В Кремле не определились с форматом участия Путина в сессии ГА ООН
В Кремле пока не решили, будет ли президент России Владимир Путин записывать видеообращение для Генассамблеи (ГА) ООН.
Известия 06:27