Энергетика
ПРАЙМЦена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.
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Экономика
В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
ИА Красная Весна вчера в 08:57
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
РИА Новости 11:27
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Футбол
«Динамо» представило новую форму на следующий сезон
Metaratings 10:15
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru вчера в 11:52
Экономика
В США снова растёт число заявок на пособие по безработице
За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
Журналистская правда 10:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
РИА Новости 09:43
Общество
Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах
Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
РИА Новости 11:02
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Экономика
Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС
Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.
ТАСС 07:36
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47