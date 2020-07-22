Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%

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