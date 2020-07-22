Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.
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На Украине повысили цену на газ для населения

ИА Красная Весна02:27

Украинский газ подорожает

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На Дону оптовая цена газа для населения увеличится на 3%

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RT на русскомвчера в 11:51

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%

ПРАЙМвчера в 10:40

На Украине повысили цены на газ

Взгляд.рувчера в 14:42

В Ростовской области оптовая цена газа для населения повысится на 3%

Donday.ru20 июля в 07:13
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Экономика

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
ИА Красная Весна вчера в 08:57
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Политика

В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

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Армия и оружие

Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе

Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
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Фанаты киевского «Динамо» выступают против назначения Луческу

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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

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ТАСС 04:11
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МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
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Футбол

«Динамо» представило новую форму на следующий сезон

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Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус

Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
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Экономика

В США снова растёт число заявок на пособие по безработице

За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца

Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
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Происшествия

Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
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Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца

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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
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Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
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Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новости 09:43
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Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

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Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

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Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах

Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
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Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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Общество

Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
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Экономика

Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС

Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.
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Происшествия

В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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