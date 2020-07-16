Энергетика
ИнтерфаксЦена на газ для населения повысится с 1 августа
ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. Вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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