Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русском10:02
Коммерсантъ

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52
РИА Новости

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости02:27
Интерфакс

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфаксвчера в 15:25
Известия

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46
Газета.Ru

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Газета.Ru02:43
ТАСС

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
Реклама

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ09:36
18
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости09:43
739
Реклама
Реклама

Первые континенты Земли образовались особым образом, доказали геологи

Первые континенты Земли сформировались не в процессе субдукции, как считалось ранее, а совершенно иным образом, говорится в исследовании, опубликованном 19 июня в журнале Geology.
ИА Красная Веснавчера в 15:10
105
Реклама
Реклама