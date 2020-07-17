Энергетика
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
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Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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REGNUM 08:50
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Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
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Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
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Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
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Сотрудник Ленинской управы Воронежа задержан при получении взятки
В столице Черноземья в пятницу, 17 июля задержан начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Воронежа Александр Сазонов.
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Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый житель республики должен подписаться на страницы официального телеканала ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях для получения достоверной информации о решениях властей и жизни Чечни.
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