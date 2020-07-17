Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
Читать в источнике
Комментировать6,7K

Подробнее о событии

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Газета.Ru02:43

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости02:27

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфаксвчера в 15:25

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБКвчера в 17:49

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ТАСС 07:24
2,1K
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой

Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
8
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
13
Происшествия

Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения

Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Политика

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
120
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
929
Наука

Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки

В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com вчера в 03:56
53
Общество

В Хабаровске седьмой день подряд проходят митинги в поддержку Фургала

FreeNews-Volga 09:17
5
Происшествия

СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
13
Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
1,4K
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
382
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
190
Здоровье

В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники

По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
Говорит Москва 07:52
19
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
930
Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры.
Российская газета 09:21
Здоровье

Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы

Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.
Известия 08:48
3
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
427
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Впервые Netflix опубликовали топ из 10 самых популярных полнометражных фильмов.
Live24 09:27
16
Авто

В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%

По итогам первых шести месяцев 2020 года показатель рухнул на 34,9%. С начала года в России выпущено 510 тысяч, в июне объем выпуска составил 104 тысяч легковых автомобилей.
Evo-rus.com 08:57
5
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Piter.tv 09:20
19
Политика

В Европарламенте хотят убрать памятник Ленину в Германии

Памятник Владимиру Ленину, установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен, хотят убрать.
Москва 24 04:08
37
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
174
Происшествия

Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца

Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
199
Общество

Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин

Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково.
Известия 08:37
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
35
Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»

Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
1
Происшествия

Сотрудник Ленинской управы Воронежа задержан при получении взятки

В столице Черноземья в пятницу, 17 июля задержан начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Воронежа Александр Сазонов.
Kursk.com 09:11
13
Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
10
Общество

Кадыров призвал всех чеченцев подписаться на Instagram ЧГТРК «Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый житель республики должен подписаться на страницы официального телеканала ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях для получения достоверной информации о решениях властей и жизни Чечни.
Obzor.io вчера в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное