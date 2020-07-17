Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфаксвчера в 13:49
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Общество
В Екатеринбурге под окнами правительства устроили незаконную вечеринку
Екатеринбург, 18 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка.
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Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
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NYT обвинила во взломе Twitter хакеров из США и Британии
По данным газеты New York Times, за недавней атакой на Twitter стояли хакеры из США и Великобритании, а руководил взломом некто под ником Kirk, который утверждает, что работает в самой соцсети.
РЕН ТВ 01:08
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Газета.Ru вчера в 10:02
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Наука
Всех крошечных улиток Арктики пересчитали в СПбГУ
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пересчитали всех крошечных улиток Арктики.
МедиаПоток 05:51
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
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Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Футбол
Вылетавший с «Лидсом» из АПЛ Милнер поздравил клуб с возвращением
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поздравил свой бывший клуб "Лидс" с возвращением в Английскую премьер-лигу.
Газета.Ru 03:58
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия
Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве
В Москве возбудили первое уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции, которая прошла в столице вечером 15 июля.
Известия 04:02
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Автоспорт
Ф3: Тео Пуршер выиграл субботнюю гонку в Венгрии
F1news.ru 05:41
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24