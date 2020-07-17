Энергетика
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника.
Evo-rus.com 06:34
Политика
Лукашенко заявил, что в ЕАЭС сохраняется «много проблем»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается очень много проблем из-за того, что ранее достигнутые договоренности не выполнены.
Коммерсантъ 10:22
Происшествия
Неизвестные «заминировали» Домодедово и несколько судов Москвы
В Домодедово поступило сообщение об угрозе взрыва здания аэропорта и всех самолетов, находящихся на стоянке, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
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Солнце назвали причиной разрушительных землетрясений
ToDay News Ufa 10:12
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Экс-министра Татарстана арестовали по обвинению в организации убийства
Советский райсуд Казани арестовал экс-главу минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова до 29 июля. Его обвиняют в организации убийства.
Коммерсантъ 09:29
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
Происшествия
В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники
По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
Говорит Москва 07:52
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Общество
Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30
Футбол
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру 09:18
Общество
Азербайджанцы напали на посольство Армении в Лондоне
В какой-то момент между участниками акции завязалась потасовка. На подмогу к азербайджанцам вскоре прибыли и лондонские турки.
Общественная служба новостей 09:50
Футбол
«Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты
Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.
Bookmaker-ratings.ru 05:21
Происшествия
В Калмыкии задержан начальник колонии за пособничество преступникам
Как считает следствие, начальник исправительной колонии (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия) Батаев и его бывший заместитель Цамаев за деньги помогали руководителям преступной группировки, в частности, приносили в колонию мобильные телефоны, планшеты и запрещённую экстремистскую литературу.
RT на русском 09:49
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
Политика
СБУ задержала 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Служба безопасности Украины отчиталась о задержании на украино-российской границе "опасной банды", во главе которой оказался 90-летний ветеран Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 05:41
Происшествия
Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии
По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.
Вести.Ru 10:12
Технологии
«ВКонтакте» тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»
Telesputnik.ru 06:13
Футбол
Футболист Андре Шюррле завершил спортивную карьеру
Говорит Москва 08:58
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 10:16
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Армия и оружие
Сразу шесть кораблей для ВМФ России начнут строить 16 июля
Сегодня на трех верфях страны начнут строительство шести кораблей для ВМФ России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 01:32