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Газета.RuГазета.Ru

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.В источнике
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Газета.Ru02:43

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБК17:49

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфаксвчера в 15:25

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости02:27

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
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Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня

Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня
Газета.Ru18:15
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В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru02:48
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Истребитель шестого поколения может стать полностью беспилотным

Предполагается, что машины шестого поколения должны иметь гиперзвуковую скорость, сверхманевренность и производиться из композитных материалов с использованием стелс-технологий.
Территория новостейвчера в 13:27
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В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

Правоохранительные органы Петербурга заинтересовались состоявшейся накануне акцией, в ходе которой несколько активистов вышли на проезжую часть Невского проспекта с баннером о сменяемости власти.
DP.RU02:47
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В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса

В связи с продлением в регионе ограничений для массовых мероприятий продлены до 28 июля, руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермский интернет-журнал Звезда02:51

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru03:13
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Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике

В программу войдут не все арктические территории Граждане смогут получить участки на сухопутной территории Арктики: куда входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.
Lenta.ruвчера в 09:22
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Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены

Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU23:01
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Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости15 июля в 08:28
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