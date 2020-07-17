Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16
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