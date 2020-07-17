Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Авто
Avtocod назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Эксперты сервиса avtocod.ru назвали 10 моделей с пробегом, от покупки которых стоит отказаться, чтобы избежать множества проблем.
Letnews.ru 02:57
Армия и оружие
Украинские военные заявили о планах совместных учений с НАТО
Учения с участием военных НАТО могут пройти в ответ на начавшиеся российские военные учения «Кавказ», пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра обороны Андрея Тарана.
Южный Федеральный 04:14
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Общество
В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки
В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
Политика
Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств
Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени, в небе над Донбассом неизвестной ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», был сбит малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом MH17.
ФАН 05:09
Происшествия
Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину
Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
Lenta.ru 05:17
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о нынешних отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал о нынешних отношениях с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, с которой состоял в браке в 1994-2005 годах.
Газета.Ru 05:18
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 301 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:40
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Происшествия
Стали известны детали убийств из дела Фургала
В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 02:51
Общество
Акции Netflix рухнули на 9% после выхода отчета за второй квартал
Пессимизм инвесторов связан с выходом отчета стримингового сервиса за второй квартал.
РБК 03:57
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье
Число новых заболевших коронавирусом в Краснодаре продолжает снижаться
Соотношение новых инфицированных выглядит так: 20 мужчин, 46 женщин, в том числе два ребенка (Краснодар и Сочи).
Блокнот Краснодар 04:16
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
ProstoProSport 04:38
Футбол
«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере
Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Общество
В Курганской области за сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса
В Курганской области, по данным на 17 июля, лабораторно подтверждены 50 новых случаев коронавируса COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Znak.com 04:21
Авто
В России выпуск легковых автомобилей рухнул на 34,9%
По данным Росстата, в 1 полугодии с конвейеров российских автозаводов сошло 510 тыс. легковых автомобилей (- 34, 9 % к АППГ), а в в июне – 104 тыс. шт. (- 24, 1 %).
Ladaonline 04:29
Футбол
«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура чемпионата Англии
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Уотфорд».
Чемпионат 02:00
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Автоновости дня 01:26