Энергетика
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер вчера в 02:32
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки
Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
ТАСС 06:44
Общество
Песков посоветовал не игнорировать первые симптомы коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который в мае переболел коронавирусом, посоветовал не "запускать болезнь", доводя ее до пневмонии.
Москва 24 06:05
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Армия и оружие
Натурализованный гражданин Эстонии погиб в Донбассе
Гражданин Эстонии Николай Ильин погиб 13 июля в ходе боестолкновений в Донбассе, он был медиком в подразделениях вооруженных сил Украины.
ИА Красная Весна 01:21
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Футбол
В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Религия
В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Автоспорт
Гран-при Венгрии. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
В первой свободной практике лучший результат показал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Вести.Ru 06:45
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru 15 июля в 10:56
Происшествия
Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину
Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
Lenta.ru 05:17