Энергетика
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
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Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
На сайте Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения передней панели новой "ГАЗели NN".
Новые автомобили 05:58
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии
Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.
Газета.Ru 08:44
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Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве
Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Происшествия
Два дела возбудили из-за расстрела нацистами мирных жителей под Орлом
Russian Look Два уголовных дела были возбуждены в Орловской области по фактам расстрела нацистами и их пособниками мирных жителей во время Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК России.
РЕН ТВ 06:02
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Экс-депутату Саратовской облдумы вменяют мошенничество на 10 млн
Общий размер похищенного оценивается в 10 млн. Возбуждено уголовное дело по ст. "мошенничество".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:47
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Баскетбол
ЦСКА принял решение по контракту Сент-Роса
Сент-Рос присоединился к ЦСКА по ходу сезона-2019/2020. Он перешёл в состав красно-синих из греческого баскетбольного клуба АЕК.
Чемпионат 08:36
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 мая 2020 года превысили отметку 82 рублей.
Российская газета 06:46
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
За рулем Кубань 05:19
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Шюррле завершил карьеру в 29 лет
29-летний игрок выступал за "Майнц", леверкузенский "Байер", лондонский "Челси", "Вольфсбург" и московский "Спартак".
Газета.Ru 08:39
Общество
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы
В Ростовской области с 20 июля возобновят работу все объекты розничной торговли непродовольственными товарами.
Российская газета 07:19
Футбол
«Ювентус» определился с шестеркой покидающих клуб футболистов
Сообщается, что руководство «Ювентуса» хочет найти новых футболистов, которые подходили бы под видение футбола главного тренера Маурицио Сарри.
ProstoProSport 06:45
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 301 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:40
Политика
В Раде заявили об отсутствии у Украины суверенитета
Депутат Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил об отсутствии суверенитета у Украины.
Lenta.ru 08:36
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
По последним данным оперативного штаба, в столице с начала распространения коронавируса заразились 232 376 человек.
РБК 08:50