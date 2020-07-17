Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Общество Генсек ООН предложил «новый глобальный договор» Миру необходим «новый глобальный договор», который создаст более справедливое мироустройство на Земле, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. 5

Происшествия СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечке дизельного топлива в воду. 14

Общество Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала В Хабаровске несанкционированная акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который обвиняется в заказных убийствах, собрала рекордное количества участников.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 992

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 57

Футбол «Спартак» вылетел на матч против «Зенита» Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 249

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K

Политика Москва получила от ПНС Ливии заверения о скором освобождении россиян Москва получила письменные заверения от главы МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, закроют в ближайшее время. 1

Общество Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.