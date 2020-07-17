Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русскомвчера в 10:02

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ruвчера в 13:56

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфаксвчера в 13:49

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известиявчера в 14:43

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новостивчера в 02:27

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъ16 июля в 13:52

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС16 июля в 13:16
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Биатлон

Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
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Футбол

«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера

Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».
Soccer.ru 06:15
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Общество

В монастыре отца Сергия объявили о создании «воинства Христова»

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков объявил о создании «воинства Христова» во время визита в Среднеуральский монастырь отца Сергия.
URA.Ru 00:00
1
Общество

Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу

Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
1
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 06:27
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
2,5K
Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

В городе Нант на западе Франции загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.
РИА Новости 05:07
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Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
62
Общество

В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн 06:25
1
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru 06:47
1
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Политика

Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе

Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
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Здоровье

Тесты на коронавирус воронежцы смогут сдавать на улице

В Воронеже тесты на коронавирус начали брать в специальных модулях, которые расположены во дворе областного диагностического центра по ул. Кирова.
Обозреватель Врн вчера в 09:29
32
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
9
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Общество

Гражданин Грузии искал в Южной Осетии летучих мышей для центра Лугара

Задержанного в Южной Осетии за незаконное пересечение границы гражданина Грузии интересовали колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района РЮО.
Евразия Daily 16 июля в 11:51
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Технологии

Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
11
Политика

«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление

Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
71
Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
31
Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Lenta.ru 00:20
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Здоровье

Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников

Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa вчера в 14:00
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Армия и оружие

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
60
Политика

России подсказали решение проблемы дефицита воды в Крыму

Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, воспользовавшись опытом Израиля 60-х годов прошлого века.
Утро.ru 16 июля в 09:54
1
Политика

Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
5
Общество

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
40
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
3
Как работают Яндекс.Новости?
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