Энергетика
ИзвестияМинюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности
Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы об установлении новых цен на газ для промышленности с 1 августа 2020 года (639/20 и 638/20). Документ был официально опубликован на портале правовой информации 17 июля.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Комсомольская правда17 июля в 00:50
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
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