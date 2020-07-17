Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать7,1K

Подробнее о событии

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известиявчера в 14:43

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ruвчера в 13:56

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС16 июля в 13:16

Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русскомвчера в 10:02

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новостивчера в 02:27

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъ16 июля в 13:52

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфаксвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика

«Плюнуть и растереть»: Симоньян дерзко напомнила Армении про непризнанный Крым

Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями».
Московский Комсомолец 08:26
1
Политика

В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма

Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, - считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
Эхо Москвы 06:31
Кино

Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках

Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.
BFM.ru вчера в 18:31
Общество

В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек.
РБК 04:16
2
Армия и оружие

Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
86
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
21
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
91
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
3K
Происшествия

В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян

В элитном московском отеле "Петр Первый" обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 07:27
80
Экономика

На Украине рассказали, как будут защищать активы от российских инвесторов

Киев AMY / Wikimedia Commons Глава фонда госимущества Украины напомнил, что, в соответствии с украинским законодательством, запрещено инвестировать в украинские активы деньги российского происхождения, а сам инвестор не может быть из "страны-агрессора" (России — ИА REGNUM).
REGNUM 02:15
Экономика

Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России

Ростуризм предложил ввести в России социальные чеки для туристов.
Компания вчера в 10:52
1
Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
15
Технологии

Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов

Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
2
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
613
Общество

В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн 06:25
5
Происшествия

В СКР раскрыли новые детали в деле об убийстве семьи Николая II

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела о гибели членов царской семьи, возобновленного в 2015 году.
БИЗНЕС Online вчера в 02:50
1,8K
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
126
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
739
Игры

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридус вчера в 16:26
5
Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
32
Армия и оружие

В НАТО осудили проверку боеготовности войск России

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверки боевой готовности войск.
Известия 08:18
18
Культура

Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Российский эстрадный певец рассказал, что это выступление станет первым для него после продолжительного творческого перерыва в связи с пандемией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 11:37
25
Авто

Марк Хьюз: В квалификационном режиме мотор «Феррари» уступает «Мерседесу» в мощности на 50 л.с

Главная проблема Ferrari возникает в квалификационном режиме.
Car.ru вчера в 08:38
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
347
Шоу-бизнес

44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь

Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
4
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
63
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
48
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
211
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное