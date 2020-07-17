Энергетика
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
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