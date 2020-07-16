Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%.

Цена на газ для населения с 1 августа повысится на 3%

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 6

Политика В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой. 14

Политика Песков признал факт появления вакцины от коронавируса в России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал факт появления в России вакцины от коронавирусной инфекции.

Политика В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.

Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 294

Политика В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 14

Игры Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации. 1

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 50

Шоу-бизнес Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Актриса отдыхает с семьей в Псковской области и выкладывает фотографии с дочерью и сестрой. 16

Общество Жители Хабаровска в десятый раз собрались перед зданием регионального правительства Жители Хабаровска 20 июля в десятый раз вышли на улицы города в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. 1