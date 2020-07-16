Энергетика
ГТРК ВяткаЦена на газ для населения с 1 августа повысится на 3%
Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%.
Читать в источнике
Оценить9,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Комсомольская правда17 июля в 00:50
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований
Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о футболке защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко.
Газета.Ru вчера в 16:41
Футбол
Геннадий Орлов: «Федун назвал „Зенит“ дутым чемпионом? А „Спартак“ — 9-й, вчера избежал разгрома»
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
Спорт-Экспресс 04:15
Политика
Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Политика
Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке освободительной борьбой чеченцев
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, произошедший в 2002 году, был национально-освободительной борьбой чеченского народа.
Lenta.ru 05:01
Единоборства
Боец UFC Стерлинг назвал Яна бумажным чемпионом
Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг заявил, что как можно скорее хочет подписать контракт на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
RT на русском 03:03
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Наука
С вирусами помогает бороться куркума
Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY вчера в 09:35
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
RT на русском 03:28
Происшествия
На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных
Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
РИА Новости вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Футбол
Вратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клуб
Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о досрочном уходе голкипера Станислава Крицюка из клуба.
Vprognoze.ru 02:11
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога
МИР 24 вчера в 16:45