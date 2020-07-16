Энергетика

ГТРК ВяткаГТРК ВяткаЦена на газ для населения с 1 августа повысится на 3%

Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%.
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Все внутренние цены на газ вырастут на 3%

ПРАЙМ03:33

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфакс17 июля в 13:49

Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%

Комсомольская правда17 июля в 00:50

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости17 июля в 02:27

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ru17 июля в 13:56

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБК16 июля в 17:49

Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 августа

Lenta.ru16 июля в 17:10
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

РБК 03:18
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Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
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Общество

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о футболке защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко.
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
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Футбол

Геннадий Орлов: «Федун назвал „Зенит“ дутым чемпионом? А „Спартак“ — 9-й, вчера избежал разгрома»

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
Спорт-Экспресс 04:15
Политика

Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
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Общество

Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин

Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Политика

Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке освободительной борьбой чеченцев

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, произошедший в 2002 году, был национально-освободительной борьбой чеченского народа.
Lenta.ru 05:01
Единоборства

Боец UFC Стерлинг назвал Яна бумажным чемпионом

Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг заявил, что как можно скорее хочет подписать контракт на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
RT на русском 03:03
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Путешествия

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Наука

С вирусами помогает бороться куркума

Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY вчера в 09:35
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Общество

В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru вчера в 03:04
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Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
RT на русском 03:28
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Происшествия

На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
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Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
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Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

РИА Новости вчера в 13:04
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Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
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Автоспорт

Хэмилтон хочет, чтобы все пилоты «Формулы-1» встали на одно колено

РИА Новости 03:50
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Футбол

Вратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клуб

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о досрочном уходе голкипера Станислава Крицюка из клуба.
Vprognoze.ru 02:11
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога

МИР 24 вчера в 16:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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