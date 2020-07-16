Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%.

Цена на газ для населения с 1 августа повысится на 3%

Происшествия Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве Тело преподавательницы Всероссийского института кинематографии (ВГИК) 90-летней Иды Щур с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. 10

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 118

Общество В России за сутки выявили 5940 случаев заражения коронавирусом Всего с начала эпидемии в стране выявили 777 486 случаев, из них 553 602 человек уже поправились, 12 427 скончались. 26

Шоу-бизнес Девятилетняя дочь Богомолова показала фото обнаженной матери В подписи к посту бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что фотография была сделана ее девятилетней наследницей. 8

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Политика Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. 10

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,6K

Политика Евросоюз критикует санкции США против «Северного потока-2» Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санкции, которые вводят Соединенные Штаты Америки, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 59

Экономика Раскрыты последствия деноминации рубля для России Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. 4

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 219

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 36