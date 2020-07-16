Энергетика
ГТРК ВяткаЦена на газ для населения с 1 августа повысится на 3%
Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Комсомольская правда17 июля в 00:50
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
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Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
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МИР 24 16 июля в 20:53
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РИА Новости вчера в 05:36
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Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
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В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
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RT на русском 18 июля в 15:26