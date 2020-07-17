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ГТРК Вятка
ГТРК Вятка

Цена на газ для населения с 1 августа повысится на 3%

Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%.В источнике
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Интерфакс

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфакс17 июля в 13:49
Газета.Ru

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ru17 июля в 13:56
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 августа

Lenta.ru16 июля в 17:10
Комсомольская правда

Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%

Комсомольская правда17 июля в 00:50
АСТВ

Голубое топливо подорожает в России с 1 августа

АСТВ16 июля в 21:08
РБК

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБК16 июля в 17:49
РИА Новости

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости17 июля в 02:27
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русскомвчера в 06:16
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоград07:49
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ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с Фургала

ЛДПР благодарна президенту России Владимиру Путину за назначение члена своей фракции в Госдуме Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, но продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего главы региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ09:30
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В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Если оглянуться на The Witcher 3, некоторым игрокам и журналистам показалось, что сюжетная линия была слишком долгой, поэтому мы сделали основную ветку слегка короче и уделили больше внимания побочным квестам.
Чемпионат05:37
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости08:28
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