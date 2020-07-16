Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъ13:52

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известия15:46

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

РИА Новости14:14

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфакс15:25

В России подорожает газ

Газета.Ru13:45

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

RT на русском13:28

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС13:16
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

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Армия и оружие

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Общество

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Происшествия

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Армия и оружие

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Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

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Здоровье

Ещё один человек скончался от коронавируса в Приморье

В Приморье за минувшие сутки было выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
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После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее

По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

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Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
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Происшествия

На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины

Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ

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Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
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Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
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Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
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Крестный ход отца Сергия собрал более тысячи человек

Более тысячи человек приняли участие в альтернативном крестном ходе, организованном опальным схиигуменом Сергием (Романовым) — передает с места событий корреспондент URA.RU.
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Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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