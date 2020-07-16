Энергетика
КоммерсантъЦена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.
Читать в источнике
Оценить2,5K
с чего всё началось
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в тексте документа.Известия13:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Футбол
Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.
РИА Новости 13:57
Энергетика
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
Здоровье
В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса
Плюс ко всему есть еще 5 медицинских работников – это 3 врача, 1 фельдшер и 1 водитель скорой, которые скончались, имея коронавирусную инфекцию.
ProBalakovo 07:08
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента
Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны.
Новые Известия 04:59
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней.
Rusbankrot.ru 07:47
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела Сивова из семьи
Певица Нюша впервые призналась, что увела своего супруга из семьи.
ФАН 09:21
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 14:59
Происшествия
В Москве задержали наркополицейского подозреваемого в коррупции
В Москве 15 июля задержали наркополицейского Сергея Дмитриева, которого подозревают в разглашении секретной информации за деньги.
Собеседник 15:11
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Один из главных героев фильма "Форсаж" Доминик Торрето, которого играет голливудский актер Вин Дизель, может умереть в финальной части.
NewInform вчера в 06:20
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
Политика
Глава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»
Власти США пренебрегает правом и суверенитетом Европы, вводя ограничительные меры по отношению к проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Радио Sputnik 10:26
Политика
Памфилова предложила перенести единый день голосования на другой месяц
«Обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть — это сентябрь», — сказала глава ЦИК.
REGNUM 08:06
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
На рынке Российской Федерации официально представлена юбилейная версия «внедорожного» универсала A6 allroad автоконцерна Audi.
Лезги газет 15:27
Происшествия
В Татарстане задержан экс-глава Буинского района
Следствие установило, что в 2003 году подозреваемый, являясь главой Буинского района, организовал убийство местного жителя.
TatCenter 09:24