с чего всё началось

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Футбол Локомотив — ЦСКА 2:1 ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.

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