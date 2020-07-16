с чего всё началось

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Футбол Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее. 6

Игры Activision уволила еще одного кастера Call of Duty после расследования обвинений Activision и Боу не сообщили официальную причину такого решения, однако информация об увольнении появилась после внутреннего расследования компании обвинений в неподобающем поведении сотрудников.

Здоровье Роспотребнадзор призывает продлить бессрочно масочный режим Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России отметила, что с наступлением осенне-зимнего периода существенно увеличится вероятность заражения ОРВИ и гриппом. 559

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 79

Экономика ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6% ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. 6

Финансы Минфин Украины заявил об исчерпании фонда для борьбы с коронавирусом 13 апреля Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией на сумму 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд).

Единоборства Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ. 3

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Здоровье В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом. 15