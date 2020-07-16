Энергетика
КоммерсантъЦена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
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с чего всё началось
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в тексте документа.Известия13:07
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