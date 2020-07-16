Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфакс15:25

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

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Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

RT на русском13:28

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В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены

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Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

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Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

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В Государственную думу внесли законопроект, который вводит штрафы за отказ удалять с сайта запрещенную информацию.
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За сутки в мире выявили 226 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире возросло более чем на 226 тыс. случаев за сутки и превысило 13,3 млн человек с начала пандемии.
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Космос

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В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
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Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки

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