Энергетика
ИзвестияФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
Военное дело вчера в 01:21
Происшествия
Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса
Семья погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда подала в суд на власти города Миннеаполиса, в котором и произошла трагедия.
Вести.Ru вчера в 18:45
Экономика
Минфин Украины заявил об исчерпании фонда для борьбы с коронавирусом
13 апреля Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией на сумму 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд).
ТАСС 11:06
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:43
Общество
На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений
Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
Космос
ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды
Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз.
ГЛАС.RU вчера в 08:43
Футбол
Законопроект о возвращении пива на стадионы может быть принят осенью
В Госдуме надеются, что законопроект по возвращению продажи пива на стадионах может быть принят на осенней сессии.
Известия 18:31
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру 16:29
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Армия и оружие
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости 17:56
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm 12:41
Авто
Хьюз назвал причины, по которым «Феррари» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил
Эксперт отметил, что по данным GPS в квалификационном режиме «Скудерия» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил, сообщает The Race.
Чемпионат 17:13
Происшествия
СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске
Минск, 15 июля 2020, 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).
REGNUM вчера в 05:54
Гаджеты
После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости 17:06
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Здоровье
Потребление растительного белка увеличивает продолжительность жизни
Продолжительность жизни может быть увеличена, если заменить животный белок растительным, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:20
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18