Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа

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Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

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Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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