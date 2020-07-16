Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Общество Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2 Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 107

Политика Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.

Армия и оружие В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.

Общество Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной. 157

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник. 2,4K

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 104

Общество На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости. 76

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 27

Энергетика Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ. 309

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 109

Технологии Обновление Windows 10 удалило встроенные программы Очередное обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений. 20

Космос Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды. 1

Шоу-бизнес Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в Оборонсервисе Евгения Васильева за долгое время опубликовала свое фото в Instagram аккаунте и вызвала много положительной реакции. 67

Общество Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы Хакеры взломали аккаунты известных американцев и граждан других стран, а также ряда компаний и опубликовали сообщения, в которых предлагали пользователям перевести биткоины на указанный счет. 135