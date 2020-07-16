Энергетика
КоммерсантъЦена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. Задержка приказа в этом году была ожидаемой.
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Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру 09:48
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:08
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Футбол
Энрике Сетьен: вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о своём будущем в каталонском клубе.
Чемпионат вчера в 10:40
Общество
На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений
Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Энергетика
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
Футбол
«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
"Лестер" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.
Газета.Ru 16:43
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Технологии
Обновление Windows 10 удалило встроенные программы
Очередное обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений.
News.ru 13:14
Футбол
ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса.
Известия 11:20
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском 16:57
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Шоу-бизнес
Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в Оборонсервисе Евгения Васильева за долгое время опубликовала свое фото в Instagram аккаунте и вызвала много положительной реакции.
iReactor вчера в 09:48
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы
Хакеры взломали аккаунты известных американцев и граждан других стран, а также ряда компаний и опубликовали сообщения, в которых предлагали пользователям перевести биткоины на указанный счет.
Взгляд.ру вчера в 18:45
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10