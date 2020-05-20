Энергетика
Российская газетаЦена на газ в России стала выше экспортной в Европе
Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку.
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с чего всё началось
С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).РБКвчера в 08:49
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