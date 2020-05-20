Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена на газ в России стала выше экспортной в Европе

Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку.
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с чего всё началось

Экспортная цена газа стала дешевле российской

С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).
РБКвчера в 08:49

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Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе

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Кино

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Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
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В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
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Происшествия

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Общество

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Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
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Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
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Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

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Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

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Правительство уточнило нормы о расторжении аренды

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В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

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Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

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Опубликован трейлер сериала об ангарском маньяке

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