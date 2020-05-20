Энергетика
Российская газетаЦена на газ в России стала выше экспортной в Европе
Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку.
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с чего всё началось
С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).РБКвчера в 08:49
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Общество
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21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
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Общество
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Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
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Общество
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Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров
Позднее департамент здравоохранения Москвы заявил, что ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
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Газета.Ru 03:31
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.5 с актуальным на время пандемии функционалом
Американская корпорация Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.5.
Коммерсантъ 05:11
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Происшествия
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На юго-востоке Москвы трое мужчин получили ранения после стрельбы на улице.
Российская газета вчера в 11:14
Политика
В России разрабатывают около 50 препаратов из-за коронавируса
В России в настоящее время находится в разработке около 50 препаратов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:41
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
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РБК 04:30
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
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Происшествия
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В Тюменской области диагноз подтвердился у 11 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 1 278 случаев заболевания COVID-19.
NewsProm.Ru 04:16
Авто
Появились фото салона нового Haval H5
Компания Haval готовится представить новое поколение внедорожника Haval H5, который должен занять место нынешнего Hover.
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Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая
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В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
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Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
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СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире
Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.
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V-kosmose.com 18 мая в 10:33
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В Минздраве рассказали о лечении онкобольных в условиях пандемии
Москва, 21 мая 2020, 12:03 — REGNUM В России онкологическим пациентам оказывается вся необходимая медпомощь, несмотря на пандемию коронавируса, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.
REGNUM 05:03
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Аналитики рассказали, чего ждать от цен на автомобили российского рынка в ближайшем будущем.
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Герой России Дамир Юсупов доставит домой российских туристов
Москва, 20 мая 2020, 11:36 — REGNUM Российские туристы, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишённые возможности вернуться домой из-за распространения коронавируса, будут доставлены в Москву 20 мая.
REGNUM вчера в 04:36