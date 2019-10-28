Экономика

Газета.RuГазета.RuЦена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

За 2019 года гречка в Алтайском крае подорожала 90,5%, гласят данные Алтайкрайстата. Как отмечается, теперь граждане могут купить ее за 15 тыс. 721 руб. за тонну. Рост стал заметен с августа 2019 года и ожидается, что к январю стоимость гречки может вновь возрасти.
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