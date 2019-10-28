За 2019 года гречка в Алтайском крае подорожала 90,5%, гласят данные Алтайкрайстата. Как отмечается, теперь граждане могут купить ее за 15 тыс. 721 руб. за тонну. Рост стал заметен с августа 2019 года и ожидается, что к январю стоимость гречки может вновь возрасти.

Цена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

Культура Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).

Происшествия Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"

Общество Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.

Общество На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

Общество В России могут разрешить строить дома ближе к аэропортам Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 15 октября поручил Роспотребнадзору разработать единые правила оценки уровня шума аэропортов Московского авиационного узла.

Происшествия Из-за непогоды в Ярославской области задерживались поезда В ночь с 27 на 28 октября 2019 года из-за непогоды и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги повреждена контактная сеть и линии связи.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.

Здоровье Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.