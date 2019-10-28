Экономика

Газета.RuГазета.RuЦена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

За 2019 года гречка в Алтайском крае подорожала 90,5%, гласят данные Алтайкрайстата. Как отмечается, теперь граждане могут купить ее за 15 тыс. 721 руб. за тонну. Рост стал заметен с августа 2019 года и ожидается, что к январю стоимость гречки может вновь возрасти.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

На Алтае гречка подорожала почти на 80%

Znak.com01:21

В Алтайском крае гречка подорожала почти на 180%

Московский Комсомолец02:44

В российском регионе греча резко подорожала почти на 80%

URA.Ru01:58

Гречка вдвое подорожала в Алтайском крае

Телеканал 360°03:20

Гречка растет в цене… и еще подорожает: с чем это связано?

Вести Крым25 октября в 09:01

Министр сельского хозяйства Башкирии прокомментировал рост цены на гречку

Аргументы и Факты - Уфа25 октября в 05:37

В России ожидается резкий рост цены на гречку

НТР25 октября в 03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Происшествия

Спасатели обнаружили место падения частного самолета в Пермском крае

В Пермском крае спасатели нашли пропавший два дня назад частный самолет. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 28 октября.
Известия 03:12
Происшествия

Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим

Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
ГТРК Новосибирск вчера в 11:01
Армия и оружие

Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Вечерняя Москва вчера в 06:14
Общество

Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева

Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Znak.com 02:04
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Lenta.ru вчера в 20:03
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК вчера в 12:21
Общество

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Футбол

Уткин назвал главной удачей «Спартака» смену главного тренера

По мнению Уткина, красно-белым сильно повезло в этом матче. Он считает, что такая удача пришла в клуб после ухода предыдущего наставника.
Газета.Ru 02:54
Общество

В России могут разрешить строить дома ближе к аэропортам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 15 октября поручил Роспотребнадзору разработать единые правила оценки уровня шума аэропортов Московского авиационного узла.
Коммерсантъ 02:42
Происшествия

Из-за непогоды в Ярославской области задерживались поезда

В ночь с 27 на 28 октября 2019 года из-за непогоды и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги повреждена контактная сеть и линии связи.
Ярновости 02:48
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК вчера в 16:16
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург

В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Политика

Президент Ирака поставил под сомнение надежность США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность его союзника, США, находится под большим вопросом.
VSE42.RU вчера в 23:09
Экономика

Доедим и вывезем: как Россия превращается в экспортера продовольствия

Многие другие за последние годы выросли настолько сильно, что Россия стала превращаться в продовольственного экспортера по множеству позиций.
Известия вчера в 17:02
Авто

Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили 26 октября в 23:56
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru 26 октября в 23:42
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца

В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Passion.ru 02:18
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное