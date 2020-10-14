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Life.ru
Life.ru

Цена на лекарства от коронавируса снизилась в России вдвое

Розничная стоимость препаратов на основе фавипиравира для лечения коронавируса снизилась уже более чем в два раза, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цены на лекарства на основе фавипиравира упали более чем в два раза

Препараты на основе фавипиравира для лечения больных с COVID-19 подешевели в России уже более чем в 2 раза, и цена продолжит снижаться по мере наращивания объема производства, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новостивчера в 07:33
Подробнее о событии
REGNUM

Таблетки от COVID-19: министру Мантурову померещилось снижение цен?

REGNUM23:09
Газета.Ru

Мантуров заявил о снижении стоимости лекарств от COVID-19 в два раза

Газета.Ruвчера в 07:44
URA.Ru

В России вдвое подешевело лекарство от коронавируса

URA.Ruвчера в 08:16
Известия

Мантуров рассказал о двукратном снижении цен на лекарства от коронавируса

Известиявчера в 08:27
РЕН ТВ

Мантуров отчитался о двукратном снижении цены лекарств от COVID

РЕН ТВвчера в 07:39
ТАСС

Мантуров сообщил о снижении цен на лекарства от коронавируса в два раза

ТАССвчера в 07:37
РИА Новости

Цены на лекарства на основе фавипиравира упали более чем в два раза

РИА Новостивчера в 07:33

Трамп обвинил Байдена во лжи и коррупции на фоне скандала с сыном демократа

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Джо Байдена во лжи и причастности к коррупции после публикации материала в газете New York Post о сыне последнего, передает ТАСС.
Газета.Ru21:59

Глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, если они будут соблюдать все требования Роспотребнадзора и если не будет большого роста числа заболевших COVID-19.
РБК23:47

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБКвчера в 09:42

Ростех прокомментировал сообщения об отсутствии заказов у «Уралвагонзавода» на 2021 год

Крупнейшими заказчиками "Уралвагонзавода" были СУЭК, Федеральная грузовая компания ("дочка" РЖД), а также Первая грузовая компания, однако, отмечало издание, ни с одной из них у УВЗ не заключены контракты на 2021 год и последующие годы.
ТАССвчера в 08:13

Директора красноярского прииска обвиняют в нарушениях при добыче золота

Управляющего директора золотодобывающего предприятия "Прииск Дражный" в Красноярском крае обвиняют в нарушениях правил охраны окружающей среды при добыче золота и подозревают в незаконном обороте драгметаллов.
ТАСС23:56

Разработчик Aurus занимается созданием автомашин на водородном топливе

В ходе визита г-н Борисов ознакомился с перспективными технологиями, над которыми сейчас работает институт, а также стратегией развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана целая линейка автомобилей на водородных топливных элементах.
Автоновости дня13 октября в 10:21

Алиев заявил, что Азербайджан не использует наёмников в Нагорном Карабахе

Баку, 15 октября 2020, 07:34 — REGNUM Азербайджан не использует наёмников для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил 15 октября президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24.
REGNUM00:34

Песков прокомментировал слова Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свои комментарии касательно отношения стран Евросоюза к России в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
CT newsвчера в 09:21