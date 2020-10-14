Цена на лекарства от коронавируса снизилась в России вдвое
Розничная стоимость препаратов на основе фавипиравира для лечения коронавируса снизилась уже более чем в два раза, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Цены на лекарства на основе фавипиравира упали более чем в два раза
Препараты на основе фавипиравира для лечения больных с COVID-19 подешевели в России уже более чем в 2 раза, и цена продолжит снижаться по мере наращивания объема производства, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новостивчера в 07:33
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