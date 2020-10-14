Ростех прокомментировал сообщения об отсутствии заказов у «Уралвагонзавода» на 2021 год

Крупнейшими заказчиками "Уралвагонзавода" были СУЭК, Федеральная грузовая компания ("дочка" РЖД), а также Первая грузовая компания, однако, отмечало издание, ни с одной из них у УВЗ не заключены контракты на 2021 год и последующие годы.