Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала
Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравира» за последние три месяца снизилась вдвое, пишет РБК. Если в июне средняя цена «Фавипиравира» была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч.В источнике
С чего всё началось
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Стоимость фавипиравира — лекарства, которое может быть использовано для лечения коронавируса, — постепенно снижалась с начала лета. Как отмечает издание «Фармвестник», за последние три месяца цена препарата снизилась вдвое.
РБКвчера в 08:37
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