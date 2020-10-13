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Lenta.ru
Lenta.ru

Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала

Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравира» за последние три месяца снизилась вдвое, пишет РБК. Если в июне средняя цена «Фавипиравира» была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч.В источнике
С чего всё началось
РБК

СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза

Стоимость фавипиравира — лекарства, которое может быть использовано для лечения коронавируса, — постепенно снижалась с начала лета. Как отмечает издание «Фармвестник», за последние три месяца цена препарата снизилась вдвое.
РБКвчера в 08:37
Подробнее о событии
URA.Ru

Стоимость российского лекарства от коронавируса резко снизилась

URA.Ru21:45
Телеканал 360°

Стоимость российского препарата от коронавируса снизилась вдвое — СМИ

Телеканал 360°вчера в 14:30
РБК

СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза

РБКвчера в 08:37
Комсомольская правда

Российское лекарство от коронавируса подешевело в два раза

Комсомольская правдавчера в 12:00
Lenta.ru

Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала

Lenta.ruвчера в 11:19
News.ru

СМИ сообщили о падении цен на лекарство от COVID-19 в два раза

News.ruвчера в 09:44
Ридус

Стоимость российского лекарства от COVID-19 снизилась вдвое

Ридусвчера в 12:45

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией

Россия с 1 ноября планирует возобновить авиасообщение с Японией, прерванное из-за пандемии COVID-19, такое решение приняло правительство РФ, сообщает в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс07:19

Зарегистрирована первая смерть пациента, повторно заразившегося коронавирусом

Согласно новому исследованию ученых из Невады (США), опубликованному вчера в журнале The Lancet Infectious Diseases, переболевшие Covid-19 определенно могут столкнуться с вирусом во второй раз — и есть риск, что инфекция будет протекать тяжелее.
Naked Scienceвчера в 07:45

Медведев: все идет к тому, что Чистяков перейдет в «Зенит»

Переговоры по переходу в "Зенит" защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова находятся в завершающей стадии, все идет к тому, что трансфер состоится, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев.
РИА Новости07:48

Кремль объяснил назначение Медведева главой комиссии по борьбе с вирусами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, зачем была сформирована межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций и почему ее возглавил бывший премьер, заместителя главы Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
РБК07:09

Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

Желание руководства Псковской области объединить главный театр региона - Псковский академический театр драмы имени Пушкина - с Александринкой нашло понимание и одобрение у министра культуры Ольги Любимовой, передает пресс-служба администрации области.
ЗакC.Ру06:29

Лавров рассказал о разговоре с Путиным во время переговоров по Нагорному Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" рассказал, что президент России Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров по Нагорному Карабаху в Москве По словам Лаврова, переговоры были уникальными.
Международная жизнь05:19

Суда снабжения «Северного потока-2» начали испытания

Появились прямые свидетельства того, что трубоукладчик «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшего возобновления прокладки последнего участка газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ18:17