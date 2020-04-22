Энергетика
Expert.ruЦена на нефть Brent опустилась до минимума двадцатилетней давности
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов потеряла 17,33% — до $15,98 за баррель. Уточняется, что последний раз баррель Brent пробивал отметку в 16 долларов в 1999 году.
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Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года
Комсомольская правда00:42
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