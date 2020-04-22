Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов потеряла 17,33% — до $15,98 за баррель. Уточняется, что последний раз баррель Brent пробивал отметку в 16 долларов в 1999 году.

Цена на нефть Brent опустилась до минимума двадцатилетней давности

Экономика Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств. 25

Технологии Magic Leap сокращает половину рабочих мест в рамках крупной реструктуризации Magic Leap, стартап по разработке одноименного комплекта устройств дополненной реальности, который привлек более двух миллиардов долларов США от крупных инвесторов (включая Alphabet и Alibaba Group), по словам источников, сокращает примерно половину своих рабочих мест в рамках крупной реструктуризации.

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 1,3K

Здоровье В ДНР зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом В самопровозглашенной ДНР зафиксирован первый случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом.

Происшествия В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом 60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом.

Общество Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти» Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов. 3

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 447

Происшествия Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. 168

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 12K

Политика Украина ликвидирует «Укроборонпром» «Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 151

Общество ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая «Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 203

Энергетика Предсказана нефть за минус 100 долларов Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. 3