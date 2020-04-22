Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦена на нефть Brent опустилась до минимума двадцатилетней давности

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов потеряла 17,33% — до $15,98 за баррель. Уточняется, что последний раз баррель Brent пробивал отметку в 16 долларов в 1999 году.
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Цена нефти Brent превысила 21 доллар

Московский Комсомолец09:57

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

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Слабый рубль, дешевая нефть, зависимый биткоин. Что происходит на рынке

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Нефть марки Brent продолжает падение. К утру 22 апреля до значений 1999 года

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Последние новости кризиса 22 апреля: России предсказали долгий выход из кризиса, Новак объяснил падение цен на нефть

URA.Ru00:41

Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года

Комсомольская правда00:42

Цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года

RT на русском08:45
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Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве

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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

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Технологии

Magic Leap сокращает половину рабочих мест в рамках крупной реструктуризации

Magic Leap, стартап по разработке одноименного комплекта устройств дополненной реальности, который привлек более двух миллиардов долларов США от крупных инвесторов (включая Alphabet и Alibaba Group), по словам источников, сокращает примерно половину своих рабочих мест в рамках крупной реструктуризации.
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Здоровье

В ДНР зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

В самопровозглашенной ДНР зафиксирован первый случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом.
Rambler News Service 13:16
Политика

Песков рассказал об отсутствии у Путина тревоги за свой рейтинг

Московский Комсомолец 12:06
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Происшествия

В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом

60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом.
Lenta.ru 14:59
Общество

Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов.
ТАСС 13:05
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Шоу-бизнес

Певица Слава в нижнем белье показала, где набрала лишние 5 кг

Правда, лишних 5 кг никто не рассмотрел, но Настину попку, которая отражается в зеркале - оценили.
Paparazzi.ru 09:32
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Игры

СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X

Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
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Происшествия

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 14:26
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru 14:00
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Общество

Коммунистам по случаю 150-летия вождя приоткрыли Мавзолей

Коммерсантъ 12:38
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Финансы

Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля

Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
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Общество

ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая

«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.
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Общество

Обновились правила самоизоляции в Мурманской области

В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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Предсказана нефть за минус 100 долларов

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На Кубани по решению суда принудительно госпитализированы 10 человек

10 человек по решению суда подвергнуты принудительной госпитализации в недобровольном порядке.
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Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попал под суд

В Екатеринбурге возбуждено административное дело в отношении организатора подпольной вечеринки в разгар эпидемии коронавируса Станислава Словиковского.
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

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