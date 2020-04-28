Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI упала более чем на 20%
В ходе торгов во вторник, 28 апреля, цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%. По состоянию на 11:05 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 20,58% и достигли отметки $10,15 за баррель.
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Комментарии
Экономика
Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля
«Отношение Банка России к криптовалютам весьма специфическое — от озвучиваемых начиная с 2017 идей создания крипторубля как наднациональной криптовалюты для ЕАЭС до полного запрета институтов, способствующих обращению любой криптовалюты на российской территории», — рассказал старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
РБК 08:10
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Политика
Путин продлил нерабочие дни на майские праздники
В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto вчера в 10:57
Футбол
Биджиев рассказал об интересе московского «Локомотива» к Кака
Экс-техдиректор московского ФК «Локомотив» Хасан Биджиев поведал об интересе клуба к знаменитому футболисту Кака в начале нулевых, передает «Чeмпионат».
ProstoProSport 07:11
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Xiaomi раскрыла стоимость камерофона Redmi Note 9S для России
Astera вчера в 14:38
Общество
У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди
У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
Общество
Верховный суд России продлил ограничительные меры в судах
Режим действия ограничительных мер в российских судах продлен до 11 мая.
Российская газета 05:26
Общество
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии китайского коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:36
Общество
На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина
Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:23
Общество
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
Экономика
МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.
RT на русском 08:06
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля
Новые лечебницы по указанию президента России военные возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:52
Здоровье
Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 08:08
Происшествия
Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии
Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка».
Говорит Москва вчера в 10:59
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Политика
Посольство России в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Российский МИД называет эту публикацию ложью.
Эхо Москвы 27 апреля в 23:21
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 27 апреля в 08:54
Происшествия
В Петербурге от коронавируса умерли два пожилых мужчины
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 12:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрированы еще два случая смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:58