В ходе торгов во вторник, 28 апреля, цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%. По состоянию на 11:05 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 20,58% и достигли отметки $10,15 за баррель.

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

Экономика Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля «Отношение Банка России к криптовалютам весьма специфическое — от озвучиваемых начиная с 2017 идей создания крипторубля как наднациональной криптовалюты для ЕАЭС до полного запрета институтов, способствующих обращению любой криптовалюты на российской территории», — рассказал старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов. 3

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 61

Футбол Биджиев рассказал об интересе московского «Локомотива» к Кака Экс-техдиректор московского ФК «Локомотив» Хасан Биджиев поведал об интересе клуба к знаменитому футболисту Кака в начале нулевых, передает «Чeмпионат».

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 304

Энергетика Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. 37

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Общество Верховный суд России продлил ограничительные меры в судах Режим действия ограничительных мер в российских судах продлен до 11 мая.

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Происшествия Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка». 75

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Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 166

Политика Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны. 11