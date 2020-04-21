Энергетика
ИА Красная ВеснаЦена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Стоимость Brent опустилась до $21,81 за баррель, упав с начала торгов на 17,24%.
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Комментарии
Экономика
Греф заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам
Проблемы администрирования налога на доходы по вкладам превышают потенциальный положительный эффект для бюджета РФ от его введения, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 09:23
Здоровье
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
Коронавирус зачастую выглядит как обычная простуда, но его носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
РИА Новости 07:37
Здоровье
ВОЗ просит ввести ограничения в Белоруссии из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ввести ограничительные меры в Белоруссии.
47 новостей 09:05
Футбол
Озил и еще два футболиста «Арсенала» отказались от снижения зарплаты
Сразу три игрока лондонского "Арсенала" не договорились с клубом о снижении зарплат на время пандемии коронавируса.
ProstoProSport 00:12
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Общество
Жителей и гостей Берлина обяжут носить маски в общественном транспорте
Берлин, 21 апреля 2020, 16:13 — REGNUM Обязательным становится ношение медицинской маски в общественном транспорте Берлина с 27 апреля, сообщает 21 апреля DPA.
REGNUM 09:13
Энергетика
Цена нефти WTI снова упала ниже нуля
Майские фьючерсы нефти марки WTI снова достигли отрицательных значений, подешевев до минус 0,3 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 03:33
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Музыка
Борис Гребенщиков опубликовал песню «Не выходи за дверь»
Российский музыкант Борис Гребенщиков опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик с песней «Не выходи за дверь».
Ридус 08:04
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Экономика
Пензенские бизнесмены получат гранты на выплату зарплат
Как сообщает пресс-центр облправительства, им выдадут гранты на выплату зарплат и неотложные задачи малого и среднего бизнеса в мае и июне.
Пенза-Пресс 03:32
Политика
В Казахстане могут продлить режим ЧП из-за коронавируса
Действие режима чрезвычайного положения и карантинные меры, введенные в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции, могут продлить и после апреля, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 09:03
Общество
Губернатор Петербурга не исключил введение пропусков
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил введение пропусков при ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Происшествия
В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус
Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
Происшествия
В Калужской области скончались три человека с коронавирусом
В каких регионах выявлены зараженные коронавирусом за сутки в России на 20 апреля Сколько пациентов с коронавирусом и в каких регионах скончались в России на 20 апреля В каких городах больше всего умерло человек с коронавирусом по России Читать также: В Смоленске в перинатальном центре заподозрили коронавирус Пандемия коронавируса и онкология.
Smolnarod.ru 03:22
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09