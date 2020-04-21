Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Стоимость Brent опустилась до $21,81 за баррель, упав с начала торгов на 17,24%.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель

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