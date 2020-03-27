Коронавирус
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения согласился с оценкой российского Минздрава касательно спада коронавируса в РФ.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области
Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Политика
США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом
Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России объявили следующую неделю нерабочей
Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
969 человек скончались из-за коронавируса в Италии за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
В России закрываются санатории и дома отдыха
Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Общество
В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом
По данным сводки Роспотребнадзора РФ, в Пермском крае зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Захарова призвала ценить возможность быть дома
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
Общество
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал, что россияне приехали в самое страшное место – эпицентр заболевания.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
Футбол
Руководство Примеры рассматривает три варианта возобновления сезона
Руководство испанской Примеры и Ассоциация футболистов Испании настроены на возобновление сезона-2019/20 и рассматривают три возможных сценария развития событий.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Здоровье
Собянин поблагодарил медиков и их помощников
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за самоотверженный труд медиков, студентов медицинских вузов, а также волонтеров.
Общество
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»
Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).