Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Новости кризиса 28 марта: россияне получили пособия и пенсии досрочно, стоит ли забирать деньги из банков, мировая экономика в рецессии

URA.Ru00:00

Нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Газета.Ruвчера в 09:59

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

Вести ФМвчера в 13:50

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новостивчера в 11:33

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Для США, скорее, выгодны низкие цены на нефть – аналитики

SIA.ru24 марта в 23:08
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Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения согласился с оценкой российского Минздрава касательно спада коронавируса в РФ.
iReactor 06:22
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Политика

США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом

Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:34
Общество

В России объявили следующую неделю нерабочей

Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
МОЁ! Оnline Воронеж 25 марта в 09:36
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд

969 человек скончались из-за коронавируса в Италии за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Аргументы и Факты вчера в 13:37
Общество

В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Вести.Ru 04:32
Общество

В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом

По данным сводки Роспотребнадзора РФ, в Пермском крае зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.
ВЕТТА 05:32
Общество

Захарова призвала ценить возможность быть дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:32
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

RT на русском 05:37
Общество

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал, что россияне приехали в самое страшное место – эпицентр заболевания.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Футбол

Руководство Примеры рассматривает три варианта возобновления сезона

Руководство испанской Примеры и Ассоциация футболистов Испании настроены на возобновление сезона-2019/20 и рассматривают три возможных сценария развития событий.
Metaratings 03:40
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Здоровье

Собянин поблагодарил медиков и их помощников

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за самоотверженный труд медиков, студентов медицинских вузов, а также волонтеров.
Вести.Ru 06:19
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»

Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
REGNUM 03:56
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