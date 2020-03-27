Коронавирус

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $25

Москва, 27 марта 2020, 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 марта.
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Новости кризиса 28 марта: россияне получили пособия и пенсии досрочно, стоит ли забирать деньги из банков, мировая экономика в рецессии

URA.Ru00:00

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Цена на нефть марки Brent упала ниже $25 за баррель

Smolnarod.ruвчера в 10:38

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:25

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54

Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалтвчера в 10:48

Цена нефти Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

Взгляд.ру25 марта в 07:23
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Политика

Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 13:14
Политика

Многокилометровые очереди скопились на границе Украины с Польшей

Красная весна 03:41
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Общество

Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
RT на русском 12:15
Общество

Власти пообещали не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью

Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко пообещали, что границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми.
Невские Новости 12:58
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 25 марта в 01:57
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Mockva.ru 10:59
Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса.
Evo-rus.com 04:48
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Число завозных случаев коронавируса в России по мере возвращения соотечественников из-за рубежа будет понемногу увеличиваться, но взрывной волны эпидемии не будет, заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Московский Комсомолец 06:20
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания 26 марта в 12:39
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие

Число зараженных коронавирусом военных летчиков США утроилось

Взгляд.ру 08:06
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Здоровье

Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети

Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Волга-Медиа вчера в 22:59
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