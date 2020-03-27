Коронавирус
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $25
Москва, 27 марта 2020, 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 марта.
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Политика
Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Многокилометровые очереди скопились на границе Украины с Польшей
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Общество
Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике
«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
Общество
Власти пообещали не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью
Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко пообещали, что границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми.
Происшествия
При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Общество
В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов
Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Здоровье
Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Число завозных случаев коронавируса в России по мере возвращения соотечественников из-за рубежа будет понемногу увеличиваться, но взрывной волны эпидемии не будет, заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Общество
Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети
Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.