Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБК14:54

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новости11:33

Нефть Brent упала на 6% за день торгов

REGNUM16:34

Цена на нефть марки Brent упала ниже $25 за баррель

Smolnarod.ru10:38

Новости кризиса 27 марта: Россия потеряет триллионы рублей, продажу алкоголя могут запретить

URA.Ru11:11

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС09:56

Для США, скорее, выгодны низкие цены на нефть – аналитики

SIA.ru24 марта в 23:08
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Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Газета.Ru 07:06
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки

1. В Москве закроются все магазины, кроме аптек и продовольственных — это беспрецедентные меры В столице ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости 20:39
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксированы 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах.
ИнфоШОС 11:14
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
РБК вчера в 21:13
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 09:49
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Здоровье

Дальнему Востоку выделят миллиард рублей на борьбу с коронавирусом

Дальневосточным регионам РФ выделят свыше одного миллиарда рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц.
News.ru вчера в 10:24
Здоровье

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом

Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.
Live24 вчера в 01:17
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса.
ФАН 01:48
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 04:04
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в Коммунарку

РИА Новости сообщило о том, что в больницу №40 в Коммунарке попал российский актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко.
Live24 06:54
Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда.
ФедералПресс 02:45
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Футбол

Нойер может летом перейти в «Челси»

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. На его счету 373 матча за команду.
Sport24.ru 02:16
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат 16:07
Общество

OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами

Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:17
Общество

Малышева рассказала правду о количестве жертв коронавируса в России

Известный российский врач и популярная телеведущая Елена Малышева раскрыла правду о количестве больных, зараженных опасным коронавирусом в России.
Ugpressa.ru 15:28
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 21:51
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости 20:59
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
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