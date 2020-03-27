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Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:45
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости вчера в 18:04
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель.
Капитал страны 26 марта в 01:39
Политика

Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 08:53
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА вчера в 12:37
Энергетика

Китай закупил у России рекордный объем нефти – 1,6 млн тонн

Evo-rus.com вчера в 12:56
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
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Армия и оружие

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Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru вчера в 08:06
Общество

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.
Аргументы и Факты вчера в 14:55
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
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