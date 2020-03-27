Коронавирус
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 27 марта.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Экономика
Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Путешествия
Ростуризм посоветовал отложить поездки по России
Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Общество
В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель.
Политика
Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Энергетика
Китай закупил у России рекордный объем нефти – 1,6 млн тонн
Здоровье
Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом
Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли заявление о нарушении границ самолетом РФ
Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял полет над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ другого государства.
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Общество
В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.