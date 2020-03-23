Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель

Общество Путин объявил в России нерабочую неделю Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.

Общество Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.

Здоровье Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Авто АвтоВАЗ модернизирует производство «АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.

Политика Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса «Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

Экономика Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года «Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.