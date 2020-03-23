Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $26 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Экономика
Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США
О ситуации, сложившейся в США из-за пандемии коронавируса, сообщила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Происшествия
В результате взрыва газа в Магнитогорске погибли два человека
Единоборства
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко обратился к соотечественнику Александру Емельяненко.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
Губерниев поддержал находящегося в реанимации Лещенко
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал певца Льва Лещенко.
Общество
Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
Общество
Россия остановит регулярные и чартерные рейсы за границу с 27 марта
Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ поручил Росавиации прекратить с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами.
Происшествия
Зараженный коронавирусом россиянин скончался на Кубе
Минздрав Кубы сообщил о смерти россиянина, которому был поставлен диагноз коронавирус.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Политика
США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Общество
Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши
Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Болезнь, как известно, не выбирает: не обошла она и власть предержащих, в том числе князя Монако Альбера II.
Происшествия
Количество заболевших коронавирусом в Прикамье выросло до 10 человек
В Пермском крае в четверг специалистами Роспотребнадзора были подтверждены пять новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Транспорт
РЖД отменяет часть поездов по России
Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Экономика
Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Происшествия
СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Наука
Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус
Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.