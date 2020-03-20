Москва, 20 марта 2020, 21:40 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $27 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в пятницу, 20 марта.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $27

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Политика В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2» Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Турцией Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.

Общество Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России Напомним, по версии источника агентства в правительстве, власти склоняются к введению более жестких мер — массовому тестированию на коронавирус тех, кто контактировал с заболевшими, изоляции людей, закрытию границ и мест массового скопления людей.

Здоровье Ученые установили средний инкубационный период коронавируса Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, благодаря оценке инкубационного периода можно будет лучше оценить динамику вспышки инфекции и разработать эффективные методы лечения.

Футбол Манчини: у нас наступил ад на Земле Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Происшествия Греческого митрополита задержали за нарушение карантина Уголовное дело в отношении митрополита Кифирского Серафима было возбуждено правоохранительными органами Греции из-за нарушения режима карантина, 21 марта сообщает издание «Вима ортодоксиас».

Политика Явка на выборах президента Абхазии составила 43,29% Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 15.00 местного времени (совпадает с МСК) составила 43,29%, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.