Коронавирус
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $27
Москва, 20 марта 2020, 21:40 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $27 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в пятницу, 20 марта.
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Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
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Футбол
Футболист «Спартака» Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Кино
Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ
Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Армия и оружие
В Италию вылетел первый самолет ВКС для помощи в борьбе с вирусом
С военного аэродрома «Чкаловский» в Московской области вылетел первый самолет Ил-76 воздушно-космических сил России, который доставит в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
Здоровье
В Тульской области 715 человек находятся под наблюдением
Еще 715 человек находятся под наблюдением врачей.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Технологии
«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи
В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Политика
В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»
Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Наука
Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Напомним, по версии источника агентства в правительстве, власти склоняются к введению более жестких мер — массовому тестированию на коронавирус тех, кто контактировал с заболевшими, изоляции людей, закрытию границ и мест массового скопления людей.
Здоровье
Ученые установили средний инкубационный период коронавируса
Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, благодаря оценке инкубационного периода можно будет лучше оценить динамику вспышки инфекции и разработать эффективные методы лечения.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Культура
За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз
Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Футбол
«Минск» на выезде обыграл «Белшину»
В следующем туре «Минск» проведёт домашний матч против «Динамо» (Минск). «Белшина» на выезде сыграет против «Торпедо-БелАЗ».
Футбол
Манчини: у нас наступил ад на Земле
Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, когда Россия должна справиться с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Греческого митрополита задержали за нарушение карантина
Уголовное дело в отношении митрополита Кифирского Серафима было возбуждено правоохранительными органами Греции из-за нарушения режима карантина, 21 марта сообщает издание «Вима ортодоксиас».
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 43,29%
Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 15.00 местного времени (совпадает с МСК) составила 43,29%, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
Общество
Глава Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на малый бизнес
Малый бизнес в России уже чувствует негативное влияние из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Происшествия
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.