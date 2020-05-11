Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Комментарии
Общество
ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Путешествия
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Турция, запуская программу "Сертификация здорового туризма" с начала летнего сезона 2020 года, не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.
РИА Новости 14:35
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com 14:30
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
Экономика
Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза
Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Здоровье
В Польше создали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские учёные разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае инфицирования коронавирусом.
News.ru 05:57
Общество
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Сегодня, 11 мая, Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней в стране с 12 мая.
Orenonline.ru 09:56
Кино
В разработку запущен спин-офф «Американской истории ужасов»
Создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи анносировал спин-офф хоррор-антологии, который будет незатейливо называться «Американские истории ужасов».
Игромания.ру 10:47
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
РИА Новости 14:59
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой
Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 20:47
Здоровье
Ношение масок в Чувашии станет обязательным
«В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:52
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Политика
11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
Футбол
Форвард «Реала» Йович получил перелом, упав со стены дома
По информации Kurir, сербский футболист упал со стены своего дома в Белграде.
Sport24.ru 14:30
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35