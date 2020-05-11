Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

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