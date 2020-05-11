По состоянию на 11:51 мск Brent чуть отыграла падение до $30,13 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 3,23%, до $23,94 за баррель. Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель на прошлой неделе.

Общество В Калининградской области выявили 40 случаев коронавируса 40 жителей Калининградской области заразились коронавирусом за сутки в регионе. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 87

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 27

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 4

Общество Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ. 94

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 627

Общество Россия стала третьей в мире по числу зараженных коронавирусом Россия поднялась на третье место по количеству зараженных коронавирусом, число выявленных случаев CОVID-19 в стране на данный момент составляет 221 344. 1,8K

Здоровье Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 737

Общество В Саратовской области продлены до конца мая ограничительные меры Саратов, 11 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вице губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в ходе заседания оперативного штаба заявил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены в регионе до 31 мая. 252

Политика Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах. 232

Политика Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. 1,5K

Общество Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году. 3

Политика Путин предостерег от «квасного, затхлого и кислого» патриотизма В конце 2018 года Владимир Путин поддержал идею создания в России телепередачи о национальных ценностях и выразил убежденность в том, что патриотизм должен быть основой укрепления государства. 7,4K

Общество В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» в новой редакции, принятой Кабмином РТ 10 мая, не предусматривает получения смс-пропусков для передвижения, а также оформление справок от работодателя, пояснила Эльмира Слепнева. 605

Фигурное катание Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. 8

Общество Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. 14