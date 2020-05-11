Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Комментарии
Здоровье
Эксперт охарактеризовала прирост больных коронавирусом
В последние недели подтверждённый прирост нежелательной статистики дают именно субъекты РФ.
News.ru 08:20
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
Общество
Путин объявил о прямой помощи гражданам
В связи с эпидемией коронавируса нужны дополнительные действия по поддержке бизнеса и прямая помощь российским гражданам, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:33
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Политика
Путин оценил эффект от режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин оценил эффект от режима самоизоляции.
Lenta.ru 09:15
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 15 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Гаджеты
Apple планирует за пять лет произвести в Индии смартфонов на $40 млрд
По словам официальных лиц, знакомых с вопросом, согласно достигнутым договорённостям Apple в течение следующих пяти лет выпустит в Индии смартфоны на сумму до $40 млрд с помощью своих контрактных производителей Wistron и Foxconn.
3DNews 08:53
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Российская газета 09 мая в 13:21
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком.
Chelny-biz.ru 09:36
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Политика
Путин поручил разработать план восстановления экономики
Жители России могут рассчитывать на рефинансирование долгов и отсрочку налоговых платежей.
ГЛАС.RU 05:22
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Политика
Путин заявил о необходимости прямой помощи россиянам
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:34
Здоровье
От коронавируса в Саратовской области скончались 5 человек
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области на сегодняшний день оценивается в 44,4 случая на 100 тыс. человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:07
Гаджеты
Представлен уникальный Redmi на базе нового процессора Snapdragon 768G
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 5G Racing Edition, который стал первым устройством, получившим новый мобильный процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 768G.
Профиль 07:26
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Наука
Сингапурские ученые аннулировали прогнозы о сроках пандемии
Ученые из Сингапурского университета SUTD заявили, что аннулируют все свои прогнозы о сроках завершения пандемии в разные странах мира.
Рифей-Пермь 03:21
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03