Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

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Политика Путин выступит с новым обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. 2,9K

Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. 1,9K

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Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 899

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