Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.
ТАСС 09:41
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
РБК 09:30
Фигурное катание
Плющенко назвал хореографа группы Тутберидзе десятым колесом от телеги
ProstoProSport вчера в 00:26
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
В России с 12 мая единый период нерабочих дней закончится
Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 23 мая. Ограничения будут действовать в том же режиме, что и раньше.
Анапское Черноморье 09:16
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая
Режим самоизоляции в Республике Крым продлен до 31 мая 2020 года, со вторника вводится обязательный масочный режим, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, опубликованы в понедельник на официальном портале правительства Республики Крым.
ТАСС 09:12
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Единоборства
Фергюсону может потребоваться операция после UFC 249
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, может перенести операцию.
RT на русском 06:36
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
Президент РФ Владимир Путин завершил единый период нерабочих дней в стране.
Peterburg2.ru 09:32
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Политика
Путин призвал оказать прямую помощь россиянам
Президент РФ Владимир Путин призвал оказать прямую помощь гражданам, пострадавшим из-за ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.
ТАСС 09:53
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до конца мая
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Об этом сообщает оперативный штаб.
Остров Свободы (Os34.ru) 09:57
Здоровье
Названы условия для госпитализации нижегородцев с коронавирусом
В лечебные учреждения доставляют не всех зараженных коронавирусом: госпитализация предусмотрена только для COVID-пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Гипер НН 09:15
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Общество
Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая
С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
Шоу-бизнес
Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников
Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48