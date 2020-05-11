Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30

Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57

Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

РБК09:07

Цена нефти Brent в июле упала до 29,95 долларов

ИА Красная Весна09:02

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Эхо Москвы05:37

Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

News.ru09:52

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.
ТАСС 09:41
5
Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
2
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
РБК 09:30
6
Фигурное катание

Плющенко назвал хореографа группы Тутберидзе десятым колесом от телеги

ProstoProSport вчера в 00:26
9
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
796
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
2,9K
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
1,9K
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
187
Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
44
Политика

В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
414
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
899
Политика

В России с 12 мая единый период нерабочих дней закончится

Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 23 мая. Ограничения будут действовать в том же режиме, что и раньше.
Анапское Черноморье 09:16
3
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая

Режим самоизоляции в Республике Крым продлен до 31 мая 2020 года, со вторника вводится обязательный масочный режим, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, опубликованы в понедельник на официальном портале правительства Республики Крым.
ТАСС 09:12
51
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
309
Единоборства

Фергюсону может потребоваться операция после UFC 249

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, может перенести операцию.
RT на русском 06:36
1
Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

Президент РФ Владимир Путин завершил единый период нерабочих дней в стране.
Peterburg2.ru 09:32
1
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

РИА Новости 05:27
931
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
51
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
278
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
130
Политика

Путин призвал оказать прямую помощь россиянам

Президент РФ Владимир Путин призвал оказать прямую помощь гражданам, пострадавшим из-за ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.
ТАСС 09:53
9
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до конца мая

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Об этом сообщает оперативный штаб.
Остров Свободы (Os34.ru) 09:57
38
Здоровье

Названы условия для госпитализации нижегородцев с коронавирусом

В лечебные учреждения доставляют не всех зараженных коронавирусом: госпитализация предусмотрена только для COVID-пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Гипер НН 09:15
21
Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
56
Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
529
Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,4K
Общество

Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая

С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
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Шоу-бизнес

Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников

Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели девятый футбольный клуб

Чемпионат 07:01
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