Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Комментарии
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Здоровье
В Польше создали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские учёные разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае инфицирования коронавирусом.
News.ru 05:57
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Экономика
Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса
Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
Кино
Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина
В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru 15:42
Политика
Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата
Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 15:02
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Политика
Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений
Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала подписчикам фигуру без фотошопа
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам свою фигуру без фотошопа.
Актуальные Новости 15:51
Футбол
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 13:20
Общество
Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Эксперт объяснил причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите
Эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ».
News.ru вчера в 10:42
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета 11:27
Происшествия
Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе
Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.
Kazanfirst.ru 15:02
Армия и оружие
Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International
Успехи России в Сирии по мирному урегулированию не дают покоя западным оппонентам, после дискредитации "Белых касок" в САР к атакам на РФ решили подключить Amnesty International, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 07:03
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим
Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец 12:42